«Зенит» обратился в ЭСК после поражения от «Краснодара» - разберут два момента

«Зенит» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. Чемпионы России последних лет хотят, чтобы комиссия рассмотрела два момента из матча против «Краснодара».

Речь идёт о моменте с неудалением защитника Витора Тормены за наступ Лусиано Гонду в район паха, а также о моменте с неудалением Александра Черникова за серьёзное нарушение.

Напомним, что «Зенит» проиграл в гостях у «Краснодара» со счётом 0:2 и опустился на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Игру обслуживала бригада Алексея Сухого.

В ближайшем туре чемпионата России «Зенит» сыграет против «Оренбурга». Матч пройдёт в субботу, 5 октября.