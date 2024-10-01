Радимов: Маркиньос и Абена — это не усиление для «Спартака»

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о проблемах «Спартака».

По мнению эксперта, у «Спартака» есть серьезные проблемы в матчах с теми командами, которые обороняются низким блоком. Все потому, что у «красно-белых» некому созидать, считает Радимов.

«Я считаю, что те, кто покупал этих игроков, они покупали лишь бы купить. Это не усиление: ни Маркиньос, ни Абена», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что Бонгонда играет в какой-то свой футбол, а не на благо команды.

После десяти туров «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 16 очков.