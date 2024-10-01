Генич назвал Дзюбу открытием

Футбольный комментатор Константин Генич дал комментарий по поводу Артёма Дзюбы. После недавнего перехода в «Акрон» нападающий забил один гол и отдал три голевых паса в четырёх матчах чемпионата и Кубка России.

«Для меня вот это просто открытие, как чувак без подготовки самостоятельно, возможно, с каким-то специалистом, с каким-то тренером, вышел, и он же в конце матча с «Ростовом» не просто стоял в центре поля», - цитирует Генича «Чемпионат».

Генич отметил, что Дзюбе в конце матча против «Ростова» было тяжело, но он на характере бегал от защитника к защитнику ради результата.

На текущий момент «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В десяти турах команда набрала 11 очков (три победы, две ничьи, пять поражений).