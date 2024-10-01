Круговой: «Давила ушёл и не попрощался»

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился комментарием об уходе из команды нападающего Виктора Давилы.

«Давила как-то очень быстро ушел и не попрощался, даже в командный чатик ничего не написал. Уехал и после сборной не вернулся», — цитирует Кругового Legalbet.

Напомним, Давила играл за ЦСКА с августа 2023 по сентябрь 2024 года. За это время он появился на поле в 38 матчах во всех турнирах, стал автором шести забитых голов и восьми голевых передач.

Стоит сказать, что на продаже 26-летнего чилийца ЦСКА заработал семь с половиной миллионов евро. Новой командой Давилы стала мексиканская «Америка».