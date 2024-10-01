Известен соперник молодёжной сборной России на октябрь

Во время октябрьской паузы на матчи сборных молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча. Соперниками российской молодёжки станут сверстники из Китая.

Как сообщает на своих страницах «Чемпионат», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, матчи молодёжных сборных Китая и России пройдут 11 и 14 октября. Обе игры состоятся в Китае.

Теперь нужно дождаться официального объявления о матчах от Российского футбольного союза. Кстати, имена соперников национальной сборной России на ближайший сбор до сих пор не были объявлены.

Добавим, что из-за санкций российские сборные уже два с половиной года могут проводить только товарищеские матчи.