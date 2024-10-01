Сенников объяснил, почему не видит «Спартак» в тройке

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о перспективах «Спартака» в текущем сезоне чемпионата России.

По мнению эксперта, нынешний «Спартак» не может быть в таблице выше «Локомотива», «Зенита», «Краснодара» и «Динамо».

— Не вижу, чтобы «Спартак» был в тройке, потому что нет стабильности, — приводит слова Сенникова Legalbet.

По итогам десяти сыгранных туров подопечные Деяна Станковича находятся на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке «красно-белых» 16 набранных очков.

Соперником «Спартака» в следующем туре РПЛ станет «Ростов» (5 октября).