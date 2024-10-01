Барбоза: «Соболев может стать влиятельной фигурой для «Зенита»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о перспективах форварда Александра Соболева в санкт-петербургском «Зените».

«Александр может стать влиятельной фигурой для «Зенита». Мои слова могут быть спорными, но у него есть все данные, чтобы стать большой фигурой», — приводит слова Барбозы Metaratings.

Напомним, в конце августа 27-летний Соболев сменил «Спартак» на «Зенит». В составе новой команды нападающий появился на поле в четырех встречах и оформил один ассист.

Действующий трудовой договор Соболева с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 7,5 млн евро.