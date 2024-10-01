Широков встал на защиту защитника «Спартака» Денисова

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков высказался о критике в адрес защитника «Спартака» Даниила Денисова.

В двух последних играх 21-летний Денисов совершил несколько результативных ошибок.

Широков заявил, что все накинулись на Денисова так, будто он один играет в обороне.

«Почему не спросите с атакующих игроков, которые плохо оказывали давление, с центральной линии, которую проходили», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

В текущем сезоне защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

2 октября «Спартак» встретится на выезде с «Динамо». Начало кубкового матча запланировано на 19:00 по мск.