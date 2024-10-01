Широков: «Зачем Кордобе переходить в «Спартак»?

Бывший игрок сборной России Роман Широков дал комментарий по поводу разговоров о возможном трансфере Джона Кордобы из «Краснодара» в «Спартак». По мнению Широкова, переход в московский клуб может не привлекать игрока со спортивной точки зрения.

«Зачем Кордобе переходить в «Спартак»? Только потому, что это один из популярных клубов страны? Последнее время они ни на что не претендуют, а посмотрите на «Краснодар» в том сезоне. Какой смысл переходить. Только если вопрос в деньгах», - цитирует Широкова «Чемпионат».

После десяти сыгранных туров «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Деяна Станковича смогла набрать 16 очков (четыре победы, четыре ничьи, два поражения).

Ближайший матч «Спартак» проведёт в среду, 2 октября, - против «Динамо» в Кубке России