Широков: «Для меня загадка, для чего «Зениту» нужен Соболев»

Известный в прошлом футболист Роман Широков дал комментарий по поводу трансфера Александра Соболева в «Зенит». Как известно, нападающий перебрался в питерский клуб из «Спартака».

«Для меня загадка, для чего он им нужен. Но клуб считает, что Саша им нужен – купили. Сейчас будут думать, что дальше. Мы смотрим же с одной стороны, а там есть руководство и тренерский штаб, которые видят команду каждый день. Они знают, что им надо», - цитирует Широкова «Чемпионат».

Широков предположил, что «Зенит» хочет изменить свой игровой стиль, и трансфер Соболева с этим связан.

Александр Соболев успел провести за «Зенит» четыре матча. В них нападающий записал на свой счёт один результативный пас на партнёра. «Сине-бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.