​Быстров: «Помимо футбола, сейчас много других развлечений»

Бывший футболист питерского «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал резкое падение интереса к футболу в России - такие тенденции отмечены в результате свежего опроса ВЦИОМ. По мнению Быстрова, это связано с запретами на матчах, вроде невозможности испить пива во время игры любимой команды, а также с такими факторами, как FAN ID.

- Сейчас много других доступных развлечений. На хоккей, пожалуйста, ходи! Полные стадионы, никаких Fan Id не надо. Волейбол, баскетбол тоже. Все развлекухи для людей есть, - цитирует бывшего игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Быстров закончил карьеру в 2018 году.