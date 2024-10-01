​Быстров: «У нас пиво на стадионах запретили, зачем?»

Бывший футболист питерского «Зенита» Александр Быстров считает неправильным запрет на распитие пива на российских стадионах во время футбола. По его словам, такие меры фактически лишены смысла, потому что желающие выпить, уверен Быстров, и так смогут сделать это вне зависимости от запрета.

- У нас пиво запретили — непонятно почему. Неужели тот, кто хочет выпить, не может это сделать? Те, кто нажирается, и так нажрутся, а те, кто может себя контролировать, будут контролировать, - цитирует бывшего игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Быстров закончил карьеру в 2018 году.