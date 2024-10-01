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​Деменко: «Краснодар» стал более уверенным в себе»

01 Октября 2024 • 13:36 Комментировать
Краснодар
2:0
Зенит

Бывший футболист питерского «Зенита» Максим Деменко впечатлён успехом «Краснодара» в рамках десятого тура российского чемпионата, «быки» обыграли питерский «Зенит» - действующего чемпиона страны. Деменко заявил, что «Краснодар» стал более уверенным в себе.

- Если мы говорим о «Краснодаре», то команда стала более уверенной в себе. Она на протяжении пяти лет ниже пятого места вообще не опускается. Это говорит об уровне команды, - цитирует слова Деменко Vprognoze.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Краснодар» сыграет с «Химками». Это случится шестого октября.


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Евро-Футбол.Ру,
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