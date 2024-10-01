Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о проблемах команды Деяна Станковича.

- Как воспринимаете нынешнюю непростую ситуацию в «Спартаке» и шестое место в таблице? Какие ожидания от завтрашней кубковой игры с Динамо?

- Матч будет сложным для «Спартака». Не ясно, как команда отойдет после тяжелого поражения от «Локомотива». А «Динамо» наоборот вытащило трудный выездной матч с махачкалинскими одноклубниками. Но «Спартак» - это непредсказуемая команда. Она способна и порадовать своих болельщиков. Тем более, мы сейчас не можем сказать, что «красно-белые» прямо слабее «Динамо».

- В недавней очной встрече «Спартак» не смог удержать победу. Это может повлиять на матч?

- Вряд ли. Это уже пройденный этап.

- Матч будет кубковый, а «Спартак» уже решил задачи на данной стадии турнира. Может ли команда Станковича позволить себе осечку?

- Понятно, что тренер даст возможность сыграть тем, кто реже появляется на поле. Сейчас Станкович будет делать больше упора на чемпионат. Считаю, что гости могут позволить себе осечку в предстоящем матче.

- «Спартак» не снижает количество ошибок в обороне, что мы наблюдали в последних матчах. Значит, Станкович не может пока наладить игру в защите?

- Самое удивительное, что именно в обороне «Спартак» всегда страдает. Не только при Станковиче. Хотя футболисты в этой группе собраны неплохие. Понятно, что команда стремится играть в открытый футбол, много атакует, но тем не менее.

- Что Станкович, что Абаскаль, не имеют богатого тренерского опыта за плечами. Может в этом все дело?

- Это тоже влияет. Все-таки каждый тренер берет в команду тех игроков, на которых изначально рассчитывает. И мы видим, что те футболисты, которые пришли при Станковиче, довольно неплохо влились в команду.

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- Наверное, Жозе является исключением. В СМИ пишут, что он может зимой уйти из «Спартака». Что об этом думаете?

- Думаю, так и будет. Станкович рассчитывал на него, но по каким-то причинам игрок не смог влиться в коллектив и в игру. Может недоверие сказалось, и Жозе обиделся. Хотя этот тренер, на мой взгляд, дает шансы игрокам раскрывать свой потенциал.

- После матча с «Локомотивом» Станкович согласился с мнением, что его команда проиграла в физике. Вас это не настораживает?

- Настораживает. Были сборы, и Станкович работал с ребятами. Где-то он не подвел игроков к определенным матчам. Мы видели, что «Локомотив» был просто быстрее «Спартака». И в контратаках, и в командной игре, и даже в мыслях. Тренер «Спартака» просто видит реальность, поэтому он и соглашается с мнением, что физически команда была не в тех кондициях.

Елена Григорьевская