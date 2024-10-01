Уткин высказался о последнем месте «Ахмата» в РПЛ

Хавбек грозненского «Ахмата» Даниил Уткин в разговоре с журналистами поделился мнением о результатах команды после десяти туров Российской премьер-лиги.

«Есть понимание, как исправить ситуацию. Нужно сплотиться и больше тренироваться. Наладить оборону, чтобы потом прибавлять в атаке. Таким способом мы можем исправить ситуацию», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».

В последнем матче чемпионата России грозненская команда на выезде встречалась со столичным ЦСКА. «Ахмат» потерпел крупное поражение со счетом 0:3. После десяти проведенных туров грозненцы с шестью баллами замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги. В следующем туре аутсайдер на выезде померяется силами с казанским «Рубином».