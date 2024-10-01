Нигматуллин: «Зенит» круто начал, но всё завершилось с травмой Глушенкова»

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился мнением о результатах петербургского «Зенита» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит» круто начал, но это всё завершилось вместе с травмой Глушенкова. Максим вернулся, однако игры нет. Надеюсь, «Зенит» независим от формы Глушенкова», - передает слова эксперта «Чемпионат».

В рамках десятого тура чемпионата России петербургский клуб потерпел первое поражение. Подопечные Сергея Семака на выезде уступили «Краснодару» со счетом 0:2. После этой неудачи «сине-бело-голубые» с 23 очками опустились на третью позицию, пропустив вперед столичный «Локомотив» и «быков».