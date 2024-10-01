Барбоза готов помочь Юрану в поиске клуба

Футбольный агент Паулу Барбоза заявил о готовности помочь российскому специалисту Сергею Юрану в поиске работы.
«Юран сможет показать отличные результаты на посту тренера, если ему дадут подходящие условия. Мне даже разговаривать не нужно, всё равно помогу», - передает слова агента Metaratings.ru.
Напомним, что последним местом работы Юрана был представитель Российской премьер-лиги – «Пари НН». До этого наставник тренировал «Шинник», «Химки», «Сибирь», «Балтику» и «СКА-Хабаровск».
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