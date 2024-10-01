Широков прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ

Бывший футболист Роман Широков поделился мыслями о выступлении «Краснодара» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги. После десяти туров «быки» располагаются на первом месте в турнирной таблице.

«Они в том сезоне до последнего боролись за первое место. Команда осталась практически такой же. С их точки зрения ещё и усилились. Их результаты - нормальная история», - передает слова Широкова «Чемпионат».

В рамках десятого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на домашнем поле принимал петербургский «Зенит». Команда Мурада Мусаева одержала победу со счетом 2:0. Благодаря этому успеху «быки» с 24 баллами поднялись на первое место в таблице.