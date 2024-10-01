Терёхин дал оценку работе главного тренера «Краснодара»

Эксперт Олег Терёхин поделился мыслями насчет работы главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
«Назначение Мусаева 100% оправдывается, но поначалу к нему относились скептически. Сейчас команда сплотилась и понимает его. Это даёт результат», - приводит слова эксперта «Чемпионат».
В рамках десятого тура Российской премьер-лиги краснодарский коллектив на домашнем стадионе принимал петербургский «Зенит». Подопечные Мусаева отпраздновали победу со счетом 2:0.
По итогам десяти туров Премьер-лиги «быки» с 24 баллами находятся на первой позиции в турнирной таблице.
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