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Сочнов: «Пугает количество ошибок «Спартака» в обороне, это основная проблема Станковича» эксклюзив

01 Октября 2024 • 12:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
05.10 19:00

Ветеран «Спартака» Владимир Сочнов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о проблемах команды Деяна Станковича.

- Как воспринимаете нынешнюю непростую ситуацию в «Спартаке» и шестое место в таблице?

- Команда играет то хорошо, то плохо. Уверен, что с «Ростовом» «Спартак» возьмет три очка. Я настроен оптимистично. Да, с «Локомотивом» получилось не так, как хотели. Соперник использовал все моменты, которые имел. А «красно-белые» толком ничего не создали впереди.

- Говорят, что Станкович не угадал с составом.

- Все это сейчас обсуждают, что состав был не тот, как и схема игры. Тренер видел одних футболистов, но это не сработало. С «Ростовом», значит, выйдут другие ребята. Так что будем ждать лучшего варианта. Но перед этим были же хорошие встречи. Значит, команда может играть.

- Вас не пугает количество ошибок в обороне «Спартака»?

- Очень пугает. С «Локомотивом» три прощенных мяча – это много. Оборона выглядит слабее атаки. Можно сказать, что это сейчас основная проблема для Станковича. Команда пропускает ненужные мячи. 

- У вас есть доверие к Станковичу?

- Чуть что сразу говорят об отставке тренера. По такой логике нужно менять всех наставников, клубы которых находятся внизу таблицы. Чемпионат не успел начаться, а уже кого-то уволили. Что касается Станковича, я считаю, он неплохо работает. Мы же видели хорошие матчи «Спартака», который много забивал, выигрывал. Мы только тренеров меняем, а играть-то когда? Бывают плохие моменты, но есть и хорошие. Ничего страшного не произошло. Уверен, «Спартак» поднимется. Еще много времени впереди. И потом, здесь больше от футболистов зависит, а не от тренера: как они настроятся на игру, какие ошибки допустят. 

- Канчельскис высказался, что по итогам сезона «Спартак» как обычно займет четвертое-пятое место. Вы более оптимистично смотрите на судьбу команды в этом чемпионате?

- Да. Возможно, «Спартак» окажется даже в тройке. Команда еще прибавит. «Зенит» ведь тоже проиграл, а мог выиграть. Была ошибка в конце матча с «Краснодаром», причем элементарная, и питерцы потеряли три очка. Что поделать? Так бывает.  

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- И все-таки чего, по вашему, сейчас не хватает «Спартаку»: психологической устойчивости, физики, фарта?

- Я не вижу проблем с физикой. Надо устранять ошибки в защите. Когда у игроков обороны есть уверенность, тогда и у других все получается. А если ошибается защита, то и вратарь начинает нервничать. На него больше выпадает нагрузки. Случаются привозы. Все это связано.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Сочнов

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