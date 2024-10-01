Пименов: «Локомотив» никому не подходит стилистически»

Экс-футболист столичного «Локомотива» Руслан Пименов высказался касательно результатов команды Михаила Галактионова в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Локо» никому не подходит стилистически. Он играет в свой футбол: быстрый, яркий. Команда показывает впечатляющий футбол и заслуженно идет в двойке», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

В рамках десятого тура чемпионата России «железнодорожники» на своем поле принимали столичный «Спартак». «Локомотив» отпраздновал уверенную победу со счетом 3:1. Команда набрала 24 балла и находится на второй позиции в турнирной таблице РПЛ.