Генич: «Не понимаю, зачем Соболев «Зениту»

«Не понимаю, зачем им Соболев. Ощущение, что пока это всё пришло, не то чтобы во вред, может быть, в дистанции это и принесёт важнейшие очки «Зениту», но пока…» - высказался комментатор в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».