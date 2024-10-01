Генич: «Не понимаю, зачем Соболев «Зениту»

Комментатор Константин Генич высказал свою точку зрения по трансферу нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит».
«Не понимаю, зачем им Соболев. Ощущение, что пока это всё пришло, не то чтобы во вред, может быть, в дистанции это и принесёт важнейшие очки «Зениту», но пока…» - высказался комментатор в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».
27-летний центрфорвард пополнил ряды «сине-бело-голубых» в летнее трансферное окно. Александр заключил с «красно-белыми» трехлетнее трудовое соглашение. Сумма компенсации за переход Соболева составила десять миллионов евро.
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