Дьяков рассказал, сколько ещё будет играть Дзюба

Экс-футболист столичного «Динамо» Виталий Дьяков поделился мыслями о выступлении нападающего Артёма Дзюбы за тольяттинский «Акрон».

«Для нападающего 36 лет - нормально. Еще год-два может поиграть. Если будет тренироваться и должным образом относиться, то будет играть», - приводит слова Дьякова «Спорт день за днём».

36-летний Дзюба пополнил ряды команды из Тольятти в статусе свободного агента. Опытный бомбардир поучаствовал в трех встречах «Акрона», записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.

В последнем матче «Акрон» на выезде обыграл «Ростов». Дзюба отметился дебютным голом за команду.