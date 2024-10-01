Семшов оценил трансфер Пьянича в ЦСКА

Экс-футболист национальной сборной России Игорь Семшов поделился мнением о переходе известного боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.
«Пьянич - возрастной игрок, но с огромным опытом. Если он будет соответствовать кондициям, то поможет ЦСКА. Все покажет время, но имя для нашего чемпионата значимое», - приводятся слова эксперта на страницах Odds.ru.
34-летний футболист пополнил ряды «армейского» клуба в статусе свободного агента. Миралем заключил однолетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на сезон.
По итогам десяти туров Российской премьер-лиги ЦСКА с 17 очками занимает пятое место в турнирной таблице.
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