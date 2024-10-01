Губерниев: «Стажировка Мостового в «Спартаке» может быть фатальной для Станковича»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что бывший футболист сборной России Александр Мостовой пройдет стажировку в московском «Спартаке».

«Стажировка Мостового в «Спартаке» может быть фатальной для Станковича. Придeт Мостовой, воскликнет: «Царь ненастоящий!» и займeт место на престоле», - передает слова комментатора Metaratings.ru.

Напомним, что сербский специалист Деян Станкович занял пост главного тренера «Спартака» минувшим летом. Под его руководством «народная команда» набрала 16 очков и занимает шестое место после десяти туров Премьер-лиги.