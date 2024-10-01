В «Локомотиве» высказались о возможной продаже Батракова

Футбольный функционер Дмитрий Ульянов, занимающий пост спортивного директора столичного «Спартака», поделился мыслями насчет возможного трансфера хавбека Алексея Батракова в петербургский «Зенит».
«Для нас Батраков - игрок «Локомотива». Цены у него нет. Он бесценный, так как свой, воспитанник. Уберечь от перехода может контракт, который у нас есть», - рассказал представитель клуба в интервью «Спорт-Экспрессу».
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 19-летний полузащитник принял участие в десяти встречах «железнодорожников». Хавбек записал на свой счет семь забитых мячей и шесть голевых передач. После десяти туров «Локо» идет на второй строчке в таблице РПЛ.
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