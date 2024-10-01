Титов высказался о лидерстве «Краснодара» и «Локомотива»

Экс-футболист столичного «Спартака» Егор Титов подлился мыслями относительно лидерства московского «Локомотива» и «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Этим клубам терять нечего, они не чемпионы. Титул говорит о многом. В ближайшие два тура посмотрим, на что способны команды», - приводятся слова эксперта на страницах Metaratings.ru.
Напомним, что в минувшем туре «Краснодар» одержал победу над петербургским «Зенитом» со счетом 2:0, а «Локомотив» оказался сильнее «Спартака» - 3:1.
После десяти туров «быки» занимают первое место, а «железнодорожники» - второе. «Зенит» идет третьим с отставанием в одно очко.
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