Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре «Локомотива» в сезоне-2024/25.

- «Локомотив» хорошо провёл последние матчи. Это говорит о том, что уровень немного повышается, по крайней мере, по сравнению с прошлым сезоном. Хорошие скорости у ребят, видно, что и физически набрали форму. Команды, которые находятся вверху турнирной таблицы, проводят матчи в высоком темпе на протяжении всего игрового времени. Конечно, тренеры вносят коррективы, добавляют свежести заменами. Футболисты играют на максимуме, что приятно видеть. Со стороны так кажется, по крайней мере, что футбол – не игра пешком, а игра на высоких скоростях, - сказал Кирьяков.

«Локомотив» после 10 туров набрал 24 очка, команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара» столько же очков, но команда лидирует из-за лучших дополнительных показателей. «Зенит» с 23 очками идёт на третьей строчке.