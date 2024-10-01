Генич оценил трансферы «Спартака»

Популярный комментатор Константин Генич высказался о работе московского «Спартака» на трансферном рынке.

«У «Спартака» омного трансферов, за исключением Барко, на усреднение команды. Вот это смущает», - высказался комментатор в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

В последнем матче чемпионата России спартаковцы на выезде встречались со столичным «Локомотивом». Московское дерби завершалось поражением «красно-белых» со счетом 1:3.

После десяти туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 16 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. На первой строчке находится «Краснодар».