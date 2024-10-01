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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: «Если Дзюба здоров, то мастерство никуда не денется»

01 Октября 2024 • 11:04 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями об игре новичка тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Если Дзюба здоров, то мастерство никуда не денется. Он будет играть с запредельным настроем и мотивацией», - передает слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба перебрался в тольяттинскую команду в статусе свободного агента. 36-летний центрфорвард принял участие в трех поединках, записав на свой счет один забитый мяч и три результативных паса.

После десяти туров чемпионата России «Акрон» набрал 11 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Валерий Кечинов Акрон ещё теги
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