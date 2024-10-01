Кечинов: «Если Дзюба здоров, то мастерство никуда не денется»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями об игре новичка тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Если Дзюба здоров, то мастерство никуда не денется. Он будет играть с запредельным настроем и мотивацией», - передает слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба перебрался в тольяттинскую команду в статусе свободного агента. 36-летний центрфорвард принял участие в трех поединках, записав на свой счет один забитый мяч и три результативных паса.

После десяти туров чемпионата России «Акрон» набрал 11 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице.