Вандерсон назвал самый сильный российский клуб

«Зенит» сильнее всех российских команд. Он уже шесть раз подряд выиграл золото. Клуб здорово работает! У них хорошая инфраструктура. Ну и есть деньги, что, наверное, важнее», - передает слова бразильца «Спорт-Экспресс».