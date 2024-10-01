Вандерсон назвал самый сильный российский клуб

Бразильский форвард Вандерсон, поигравший за «Краснодар», высказался о гегемонии петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.
«Зенит» сильнее всех российских команд. Он уже шесть раз подряд выиграл золото. Клуб здорово работает! У них хорошая инфраструктура. Ну и есть деньги, что, наверное, важнее», - передает слова бразильца «Спорт-Экспресс».
В десятом туре чемпионата России петербургский клуб потерпел первое поражение в текущем розыгрыше турнира. Подопечные Сергея Семака на выезде оказались слабее «Краснодара» - 0:2. В настоящий момент «сине-бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице.
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