Терёхин - о Дзюбе: «Мастерство не пропьёшь»

Эксперт Олег Терёхин подлился мнением об успешной игре форварда Артёма Дзюбы за тольяттинский «Акрон».
«Мастерство не пропьёшь. Дзюба - мастер, поэтому он забьёт свои голы и обгонит Кержакова. В нашем чемпионате он забивает. «Акрон» угадал с Дзюбой», - цитирует эксперта «Чемпионат».
Дзюба присоединился к команде из Тольятти на правах свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение до конца нынешнего сезона.
36-летний центрфорвард принял участие в трех поединках «Акрона», отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
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