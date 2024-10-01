Гурцкая объяснил слухи об отставке Осинькина

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мыслями относительно возможного увольнения российского специалиста Игоря Осинькина с поста рулевого самарских «Крыльев Советов».
«В Самаре недовольны результатом. Есть категория людей в области, которая недовольна и раскачивает лодку, потому что они хотели бы зайти в футбол», - поделился своими мыслями агент на ютуб-канале «Это футбол, брат».
После десяти туров Российской премьер-лиги самарская команда набрала 11 баллов и располагается на десятой строчке в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны «Крылья Советов» сыграют на выезде с московским «Локомотивом».
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