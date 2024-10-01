Тошич: «Уровень футбола в России начал падать после ЧМ-2018»

Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич считает, что уровень футбола в России стал падать после чемпионата мира 2018 года.

«Уровень футбола начал падать после ЧМ 2018 года. После него начали приезжать более слабые легионеры, чем те, которые играли в РПЛ раньше. Это мое мнение», - передает слова серба «РБ Спорт».

Напомним, что Зоран защищал цвета «армейского» коллектива с 2010 по 2017 год. В составе московского клуба Тошич три раза становился чемпионом РПЛ, а также дважды брал кубок страны и суперкубок.

В конце прошлого месяца он объявил о завершении игровой карьеры.