Колосков - о форварде «Спартака»: «Приехал в РПЛ как будто на курорт»

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза, высказался о новичке московского «Спартака» - центральном форварде Виллиане Жозе.

«Трудно хоть как-то оценить его игру. Пока вообще непонятно, чем он заслужил приглашение в «Спартак». Приехал в РПЛ как будто на курорт», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что Жозе присоединился к «красно-белым» в летнее трансферное окно. Он перешел в московский коллектив из севильского «Бетиса».

В составе «народной команды» Виллиан сыграл семь поединков без голевых действий. После десяти туров «Спартак» располагается на шестой строчке в таблице Российской премьер-лиги.