Петржела отреагировал на первое поражение «Зенита» в РПЛ

Экс-рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о поражении «сине-бело-голубых» от «Краснодара» в поединке десятого тура Российской премьер-лиги.
«Я не удивлен. Прямо сейчас ни одна команда не сможет пройти весь сезон без поражений в РПЛ. Сейчас проиграл «Зенит», скоро это случится и с «Краснодаром», - приводятся слова чешского специалиста на страницах «РБ Спорта».
Напомним, что команда Сергея Семака потерпела поражение в Краснодаре со счетом 0:2. Оба мяча хозяева забили под самый занавес встречи.
По итогам десяти туров Премьер-лиги «сине-бело-голубые» набрали 23 очка и занимают третье место в турнирной таблице.
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