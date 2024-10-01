Петржела отреагировал на первое поражение «Зенита» в РПЛ

«Я не удивлен. Прямо сейчас ни одна команда не сможет пройти весь сезон без поражений в РПЛ. Сейчас проиграл «Зенит», скоро это случится и с «Краснодаром», - приводятся слова чешского специалиста на страницах «РБ Спорта».