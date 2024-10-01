Вандерсон - о бане России: «Запреты - полное дерьмо!

Экс-футболист «Краснодара» Вандерсон поделился мнением о международном бане российского футбола.

«Абсолютно идиотская ситуация как для российских клубов, так и для всего спорта. Запреты - полное дерьмо! Страдают футболисты, которые выступают в РПЛ», - передает слова бразильца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что УЕФА и ФИФА совместным решением отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские встречи. В последнем спарринге подопечным Валерия Карпина противостоял Вьетнам. Россия отпраздновала уверенную победу со счетом 3:0.