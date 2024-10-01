Мостовой считает, что ничем не хуже главного тренера «Спартака» Станковича

Экс-футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что он ничем не уступает нынешнему главному тренеру московского «Спартака» Деяну Станковичу.

«Станкович лучшего Мостового? Ничем он не лучше. Но Деян хотя бы футбольный человек», - высказался Александр на шоу «На два слова».

Напомним, что сербский специалист был назначен главным тренером «красно-белых» перед стартом сезона-2024/2025. Под руководством Станковича «народная команда» набрала 16 очков в десяти турах РПЛ и занимает шестое место. В следующем матче чемпионата «народная команда» встретится на своем поле с «Ростовом».