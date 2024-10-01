Аршавин ответил, нуждается ли «Зенит» в усилении

Экс-нападающий сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мыслями о петербургском «Зените».

«Зениту» нужно усиление зимой? Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Думаю, через 2-3 тура «Зенит» вернётся на первое место», ‐ поделился мыслями Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

В рамках десятого тура российского чемпионата петербургский клуб потерпел первое поражение в РПЛ. Подопечные Сергея Семака на выезде проиграли «Краснодару» со счетом 0:2. После этого фиаско «сине-бело-голубые» опустились на третье место в турнирной таблице и отстают от лидера на один балл.