Гилерме: «Всё идёт к завершению карьеры»

Бывший голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме допустил вариант, при котором в ближайшее время он может завершить профессиональную карьеру футболиста.

«Официально я не завершил карьеру, но всё идет к этому. Посмотрим. Когда будет объявлено? Не знаю, думаю ещё пару недель, но посмотрим», - говорит Гилерме с телеканалом «Матч ТВ».

Как добавил вратарь, у него были предложения из Бразилии, однако лететь на родину он не настроен, так как много лет прожил в России.

Напомним, что опытнейший вратарь покинул «Локомотив» летом 2024 года. До этого он бы в системе «Локо» на протяжении 17 лет. Сейчас игроку, который всё ещё остаётся без клуба, 38 лет, а в декабре Гилерме отметит своё 39-летие.