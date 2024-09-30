29-летний защитник петербургского «Зенита» Родригао по окончании сезона может покинуть свой клуб. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что в «Зените» бразилец уже более двух лет. Пополнил питерский клуб он в июле 2022 года. Его контракт с чемпионом России последних сезонов действует до окончания сезона текущего, однако соглашение включает опцию автоматического продления ещё на один сезон.

В проходящем футбольном сезоне в активе легионера всего лишь два выхода на поле за «Зенит» во всех турнирах из-за проблем со здоровьем. В них он отметился одним забитым голом.