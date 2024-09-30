Стало известно, когда мексиканский легионер московского «Динамо» Луис Чавес вернётся в общую группу «бело-голубых». По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», полузащитник приступит к тренировкам во время октябрьской паузы на матчи национальных сборных.

В последний раз на поле за «Динамо» Чавес выходил месяц назад, 1 сентября. Тогда московский клуб гостил у «Оренбурга» (2:2). Затем мексиканец провёл товарищескую игру за сборную своей страны против сборной Новой Зеландии 8 сентября (3:0). С тех пор на поле футболист в матчах не появлялся.

Чавес пополнил «Динамо» перед началом прошлого сезона. В текущем сезоне за московский клуб у него восемь выходов на поле и один ассист.