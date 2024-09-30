Бразильский форвард московского «Спартака» Виллиан Жозе уже грядущей зимой может покинуть «красно-белых». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По нашей информации, если летний новичок «Спартака» не наберёт форму и не начнёт показывать тот футбол, который от него все ждали, через несколько месяцев он может покинуть российский клуб.

Напомним, что Жозе переехал в «Спартак» из севильского «Бетиса». Правда, в активе у нападающего ко второму месяцу осени лишь семь выходов на поле во всех турнирах, в которых 32-летний форвард ни разу не отличился результативным действием.