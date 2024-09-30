Вера: «Все в «Химках» доверяют Артиге и играют за него»

Игрок атаки подмосковных «Химок» Лукас Вера высказался о главном тренере клуба Франке Артиге.

«Из‑за нереализованных моментов у нас, к сожалению, нет результата. Но мы продолжаем хорошо работать на тренировках, хочу сказать, что все в команде доверяют Артиге и играют за него», - приводит слова Веры телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что у подмосковной команды довольно печальное турнирное положение. Во-первых, клуб не может победить августа во всех турнирах. Во-вторых, отрыв от зоны вылета в РПЛ – всего два балла.

Франк Артига возглавил «Химки» прошедшим летом, сменив на посту Андрея Талалаева. Ранее Артига тренировал клуб Мелбет-Первой лиги, «Родину».