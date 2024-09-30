Назван клуб сезона РПЛ с наименьшим числом ударов по воротам, «Зенит» – в пятёрке

Воронежский «Факел» статистически признан коллективом РПЛ с наименьшим числом ударов по воротам соперников. По информации аналитиков Opta Sports, игроки «огнеопасных» за первую треть сезона Премьер-лиги ударили по воротам соперника лишь 70 раз.

Второе место антирейтинга у «Пари НН» – 83 удара. На третьем – махачкалинское «Динамо», 93 удара.

Удивляет нахождение в первой пятёрке чемпиона России последних лет, «Зенита». У команды Сергея Семака всего 109 ударов по воротам. Как и у казанского «Рубина».

Напомним, что «Факел» занимает с шестью баллами последнее, 16-е место таблицы РПЛ.