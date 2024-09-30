Экс-президент «Крыльев»: «В Самаре мало кто хочет отставки Осинькина»

Бывший президент самарских «Крыльев Советов» Виктор Развеев высказался о потенциальной отставке главного тренера клуба Игоря Осинькина.

«Клуб регулярно меняется на 30-40 процентов, приходят новые люди. От команды хотят, чтобы она за месяц-полтора сыгралась и сделала гигантские шаги вперёд? Слава богу, что сейчас хоть что-то удерживается и делается», - рассуждает Развеев для «Чемпионата».

Ранее неоднократно сообщалось, что заменить Осинькина на посту может ныне свободный молодой тренер Сергей Игнашевич. Специалист уже несколько месяцев как покинул «Балтику».

«В Самаре сейчас мало кто поддерживает такие шаги. Все, с кем я дружу, хожу на футбол и общаюсь, против отставки Осинькина», - добавил Развеев.