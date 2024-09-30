Самородов: Не сомневаюсь, что «Ахмат» выберется с последней строчки

Вингер «Ахмата» Максим Самородов поделился комментарием о текущем положении команды в чемпионате России.

«С Сергеем Ташуевым сейчас все хорошо. У нас нет сомнений, что мы выберемся с последней строчки турнирной таблицы», — приводит слова Самородова Legalbet.

По итогам десяти сыгранных туров чемпионата России «Ахмат» находится на последней позиции в турнирной таблице, имея в копилке шесть очков.

Стоит сказать, что «Ахмат» — это единственная команда РПЛ, которая еще не одержала ни одной победы.

В ближайшем туре грозненский коллектив встретится на выезде с «Рубином». Матч пройдет 5 октября.