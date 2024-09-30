Рианчо объяснил, почему Мостовой не возглавит «Спартак»

Испанский тренер Рауль Рианчо оценил шансы Александра Мостового стать новым наставником московского «Спартака».
Ранее стало известно, что 56-летний Мостовой пройдет стажировку в столичном клубе у Деяна Станковича.
«Шансы возглавить «красно-белых»? Мостовой не возглавит «Спартак» в ближайшие 5 лет — для работы в таком клубе нужен большой опыт», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».
Действующим главным тренером «Спартака» является Деян Станкович, который возглавил клуб минувшим летом.
Под руководством сербского специалиста «красно-белые» занимают шестое место в РПЛ, набрав 16 очков.
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