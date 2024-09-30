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«Мы не ходили и не кричали на каждом углу, что хотим в «Спартак» — агент Глебова

30 Сентября 2024 • 19:34 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
05.10 19:00

Павел Банатин, агент капитана «Ростова» Данила Глебова, поделился комментарием о несостоявшемся трансфере в московский «Спартак».

«Мы не ходили и не кричали на каждом углу, что хотим в «Спартак». Встречи с Амаралом? Какие-то разговоры были. Не хочется это обсуждать, уже идет сезон», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В текущей кампании Глебов появился на поле в 14 встречах с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.

Действующий трудовой договор полузащитника с «Ростовом» рассчитан до середины 2028 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость 24-летнего хавбека в восемь миллионов евро.

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