Аршавин ответил, для чего «Зенит» взял Соболева

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, зачем клуб приобрёл форварда Александра Соболева у «Спартака».

«Я ничего не знаю. Но глобально, думаю, хотели заменить Ваню Сергеева. У него оставался год контракта. Из доступных русских был только Соболев», — заявил Аршавин на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

27-летний Соболев перебрался в «Зенит» из «Спартака» в конце августа. В составе «сине-бело-голубых» нападающий появился на поле в трёх матчах, в которых записал в свой актив один ассист.

Действующий трудовой договор Соболева с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.